Тренер Атлетико поделился мыслями о вылете из ЛЧ

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал вылет из Лиги чемпионов на этой неделе, в среду.

"Я понимаю наших болельщиков - все испытывают гнев, ярость и чувство несправедливости. Как сказал Карло Анчелотти - все в прошлом. Я думаю о следующем матче."

Об игре, которая состоится сегодня, "Атлетико" - "Барселона" в 22:00, Симеоне прокомментировал так: