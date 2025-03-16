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Тренер Атлетико поделился мыслями о вылете из ЛЧ
Негативные эмоции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал вылет из Лиги чемпионов на этой неделе, в среду.
"Я понимаю наших болельщиков - все испытывают гнев, ярость и чувство несправедливости. Как сказал Карло Анчелотти - все в прошлом. Я думаю о следующем матче."
Об игре, которая состоится сегодня, "Атлетико" - "Барселона" в 22:00, Симеоне прокомментировал так:
"Мы заботимся обо всем, "Барселона" - очень сильная команда, они - блестящая команда, они хорошо провели последнюю неделю. Всегда важно держать дистанцию в соответствии с тем, что осталось от сезона, чтобы конкурировать с другими."
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