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Гави назвал игрока из состава Барселоны, который должен выиграть Золотой мяч
Ожидаемый ответ от полузащитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави выделил своего одноклубника Педри как того, кто должен стать обладателем Золотого мяча.
"Для меня Педри заслуживает того, чтобы выиграть Золотой мяч. Я не знаю, выиграет ли он, потому что футбол быстро меняется, но то, что Педри нам предлагает, очень важно. Он особенный", — приводит слова Гави Фабрицио Романо.
Напомним, за этот сезон Педри сыграл в 41 игре за "Барсу" во всех турнирах, в которых отличился 6 результативными передачами и забил 5 голов.
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