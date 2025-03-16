Гави назвал игрока из состава Барселоны, который должен выиграть Золотой мяч

Полузащитник "Барселоны" Гави выделил своего одноклубника Педри как того, кто должен стать обладателем Золотого мяча.

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"Для меня Педри заслуживает того, чтобы выиграть Золотой мяч. Я не знаю, выиграет ли он, потому что футбол быстро меняется, но то, что Педри нам предлагает, очень важно. Он особенный", — приводит слова Гави Фабрицио Романо.

Напомним, за этот сезон Педри сыграл в 41 игре за "Барсу" во всех турнирах, в которых отличился 6 результативными передачами и забил 5 голов.