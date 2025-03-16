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Арсенал хочет подписать вингера Атлетика Бильбао
Кроме Арсенала, за вингером следит Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Атлетик Бильбао" и сборной Испании Нико Уильямс заинтересовал "Арсенал" и "Баварию". Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.
По информации журналиста, представители "Арсенала" уже контактировали с агентом Уильямса, а "Бавария", которая также заинтересованная в услугах 22-летнего испанца, лишь следит за ситуацией.
Добавим, что в контракте Уильямса есть пункт об отступных в размере от 60 млн. до 80 млн. евро.
За этот сезон испанец сыграл в 23 играх чемпионата Испании и отдал пять голевых передач.
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