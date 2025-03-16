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Арсенал хочет подписать вингера Атлетика Бильбао

Испания
Обновлено

Кроме Арсенала, за вингером следит Бавария

Арсенал хочет подписать вингера Атлетика Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Атлетик Бильбао" и сборной Испании Нико Уильямс заинтересовал "Арсенал" и "Баварию". Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

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По информации журналиста, представители "Арсенала" уже контактировали с агентом Уильямса, а "Бавария", которая также заинтересованная в услугах 22-летнего испанца, лишь следит за ситуацией.

Добавим, что в контракте Уильямса есть пункт об отступных в размере от 60 млн. до 80 млн. евро.

За этот сезон испанец сыграл в 23 играх чемпионата Испании и отдал пять голевых передач.

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Источник:
cfbayern
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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