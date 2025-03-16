Арсенал хочет подписать вингера Атлетика Бильбао

Вингер "Атлетик Бильбао" и сборной Испании Нико Уильямс заинтересовал "Арсенал" и "Баварию". Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации журналиста, представители "Арсенала" уже контактировали с агентом Уильямса, а "Бавария", которая также заинтересованная в услугах 22-летнего испанца, лишь следит за ситуацией.

Добавим, что в контракте Уильямса есть пункт об отступных в размере от 60 млн. до 80 млн. евро.

За этот сезон испанец сыграл в 23 играх чемпионата Испании и отдал пять голевых передач.