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Мбаппе: Мы очень устали. Но мы должны были уважать эмблему Реала и бороться до конца

Испания

Француз стал героем матча

Мбаппе: Мы очень устали. Но мы должны были уважать эмблему Реала и бороться до конца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал волевую победу над "Вильярреалом", в которой он оформил дубль.

“Еще с разминки уже было тяжело, мы очень устали.

Но мы должны были уважать нашу эмблему, бороться до конца и отдавать все, что у нас было”, – сказал Мбаппе.

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Сейчас "Реал" лидирует в чемпионате Испании с трехочковым отрывом от "Барселоны". Однако у каталонцев есть еще два матча в запасе.

Мбаппе находится на втором месте в таблице бомбардиров Ла Лиги. В его активе 20 голов за 26 матчей, нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский забил 21 мяч.

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Реал (Мадрид) Вильярреал Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Предсeдатель
16.03.2025 в 16:02
Судейки за вас тоже боролись до конца, аж до послематчевых пенальти.
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Комментарии 1
Предсeдатель
16.03.2025 в 16:02
Судейки за вас тоже боролись до конца, аж до послематчевых пенальти.
Ответить
0
0

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