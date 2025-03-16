Мбаппе: Мы очень устали. Но мы должны были уважать эмблему Реала и бороться до конца

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал волевую победу над "Вильярреалом", в которой он оформил дубль.

“Еще с разминки уже было тяжело, мы очень устали. Но мы должны были уважать нашу эмблему, бороться до конца и отдавать все, что у нас было”, – сказал Мбаппе.

Сейчас "Реал" лидирует в чемпионате Испании с трехочковым отрывом от "Барселоны". Однако у каталонцев есть еще два матча в запасе.

Мбаппе находится на втором месте в таблице бомбардиров Ла Лиги. В его активе 20 голов за 26 матчей, нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский забил 21 мяч.