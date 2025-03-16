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Мбаппе: Мы очень устали. Но мы должны были уважать эмблему Реала и бороться до конца
Француз стал героем матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал волевую победу над "Вильярреалом", в которой он оформил дубль.
“Еще с разминки уже было тяжело, мы очень устали.
Но мы должны были уважать нашу эмблему, бороться до конца и отдавать все, что у нас было”, – сказал Мбаппе.
Сейчас "Реал" лидирует в чемпионате Испании с трехочковым отрывом от "Барселоны". Однако у каталонцев есть еще два матча в запасе.
Мбаппе находится на втором месте в таблице бомбардиров Ла Лиги. В его активе 20 голов за 26 матчей, нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский забил 21 мяч.
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