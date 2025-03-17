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Примера. Атлетико – Барселона 2:4. Очередной фантастический суперкамбек от каталонцев

Испания
Обновлено

"Барселона" и "Атлетико" подарили голевое шоу для болельщиков в матче 28-го тура Примеры

Примера. Атлетико – Барселона 2:4. Очередной фантастический суперкамбек от каталонцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем у команд были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Берналь, Кристенсен, Тер Штеген. Симеоне не мог рассчитывать на Корреа, удаленного в прошлом туре.

Уже на второй минуте Симеоне-младший опасно пробил выше ворот после атаки по правому флангу. В общем, "Барселона" начала активнее и больше владела мячом, пытаясь обострять. Дани Ольмо отдал прекрасный пас на пробившего мимо ворот Ямаля. Дальний удар с правого фланга от Кунде заблокировали защитники. Тот же Кунде с правого угла штрафной подал на дальнюю стойку, где Левандовски головой пробил слабо в руки Облака.

У "Атлетико" прострел Льоренте с правого фланга штрафной заблокировали защитники каталонцев.

Педри сыграл на левом фланге штрафной на Левандовски, а тот пробил с острого угла в перекладину. И тут сработала старая футбольная истина. В ответной атаке Хулиан Альварес получил передачу в штрафной от Симеоне и точным ударом в одно касание отправил мяч под перекладину. 1:0. В первом тайме была равная игра, но мадридцы сумели свой момент реализовать.

На старте второго тайма Ямаль сыграл в стенку с Ольмой перед чужим штрафным, но пробил мимо правой стойки.

В ответ Альварес получил передачу в штрафной, но Кунде не дал сопернику пробить. В эти минуты больше владели мячом подопечные Флика, но без особых моментов.

На 70-й минуте сработали замены Симеоне. Матрасники скрылись в контратаке и Галлагер прострелил с левого фланга на Серлота, который переправил мяч в дальний угол. 2:0.

После этого гола комментаторы уже успели похоронить "Барселону", ведь никто не верил, что "Атлетико" отпустит матч.

Но уже в следующей атаке Левандовски принял мяч в штрафной и в падении пробил в левый угол ворот. 2:1. Без шансов для Облака.

Каталонцы почувствовали уверенность в своих силах и продолжали атаковать. Рафинья с правого фланга подал во вратарскую, где одинокий Ферран Торрес головой переправил круглого в сетку ворот. 2:2.

Концовка матча была за "Барселоной". Чувствовалось, что "Атлетико" в среду отыграл 120 минут в Лиге чемпионов с "Реалом", а "Барселона" к тому же имела на один день отдыха больше.

Удар Левандовски из зоны перед штрафной полетел над левой девяткой. Перспективный прострел Ямаля перехватил Облак. И уже в добавленное время каталонцы добились своего. Ямаль решил пробить по воротам из-за пределов штрафной и мяч с помощью рикошета влетел в сетку ворот.2:3. А уже на последних секундах добавленного времени матрасников добил Ферран Торрес. 2:4.

"Барселона" набрала 60 очков и вернулась на вершину турнирной таблицы, "Атлетико" с 56 очками остался на 3-й позиции.

28-й тур Примеры
Мадрид. "Метрополитано"
"Атлетико" - "Барселона" 2:4
Голы: Альварес, 45, Серлот, 71 – Левандовски, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямаль, 90+2

Атлетико: Облак - Льоренте, Ле Норман, Лэнгле, Мандава - Симеоне (Хименес, 79), Де Пауль (Молина, 79), Барриос, Лино (Галлагер, 60) - Гризманн (Рикельме, 87), Альварес (Серлот, 60).

Барселона: Щесны - Кунде (Араухо, 86), Кубарси, Мартинес, Бальде (Мартин, 87) - Касадо (Гарсия, 67), Ольмо (Торрес, 67), Педри (Гави, 90+4) - Ямаль, Левандовски, Рафинья.

Предупреждения: Мандава, 26 – Кунде, 36, Бальде, 65, Ямаль, 90+3.

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1 голосов
Комментарии
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Барсeлонец
17.03.2025 в 00:41
Огромное спасибо Барса! Низкий тебе поклон! Поддержала! (плачу)
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1
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Комментарии 29
Барсeлонец
17.03.2025 в 00:41
Огромное спасибо Барса! Низкий тебе поклон! Поддержала! (плачу)
Ответить
1
0
Барсeлонец
17.03.2025 в 00:30
Алекс, брат, з н п
Ответить
0
0
Барсeлонец
17.03.2025 в 00:36
Извини, новость немного не соответствует нашему сейчас настроению.
Ответить
0
0
avatar
Сampeón
17.03.2025 в 00:45
 
0
1
avatar
Manowar (Харьков)
17.03.2025 в 00:27
Смотрю таблицу Реал на первом барсел0хи на втором. Чему вы радуетесь геи из каталонии??
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1
3
valdemar_lviv (Львів)
17.03.2025 в 00:25
Барс прокинувся і наздогнав атлетів...
Ответить
1
0
avatar
Manowar (Харьков)
17.03.2025 в 00:12
И что это за кворма у барселонских геев?? Они уже перебровали все цвета радуги. Остановитесь уже на одном..
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1
3
MАGА KING
17.03.2025 в 00:19
А что это у тебя за аватарка, какой-то трансгендер? Ну да ладно, с победой тебя!!
Ответить
2
1
avatar
Manowar (Харьков)
17.03.2025 в 00:24
ты дурак не знаешь вокалиста самой крутой метал банды в мире?? Ну ты и лошара б л я!
 
1
2
MАGА KING
17.03.2025 в 00:31
Харьков не весь мир. А на трансгендера он похож больше. А ты знаешь, что медведи делают в лесу?
 
2
0
avatar
Сampeón
17.03.2025 в 00:49
Manowar (Харьков), сралєкс - тупа рycня, фанат кобзона
 
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
17.03.2025 в 00:11
З 2:0 виграти "вдома у самого Семіоне" 2:4, з дублем ТОРРЕСА PS А з Робертом потрібно щось вирішувати! Не дивлячись на бонус за гол, одна з найгірших оцінок! Ну вже не біжить Льова і на пас своєчасно зреагувати не може!
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2
1
Перевзутий
17.03.2025 в 00:14
Дык уже не 18 лет( Надо бы Барсе замену присматривать
Ответить
1
1
avatar
Spokoyno (Київ)
17.03.2025 в 00:20
Головне наразі кожного разу основу не "ПОСЛАБЛЮВАТИ"!
 
0
1
MАGА KING
17.03.2025 в 00:21
18 не 18, а по забитым голам все равно лидирует.)
 
1
1
avatar
Manowar (Харьков)
17.03.2025 в 00:09
Атлетико устал после тяжелейшего матча с Реалом. Не вините их..
Ответить
1
3
Перевзутий
17.03.2025 в 00:11
Они готовились к матчу с Барсой, поэтому с реалишкой играли в полсилы не напрягаясь)
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2
2
avatar
Manowar (Харьков)
17.03.2025 в 00:14
Если бы они готовились к сегодняшней игре, они бы разорвали барселонских сепаров на атомы водорода и кислорода!
 
1
2
Перевзутий
17.03.2025 в 00:16
Смешно
 
2
1
MАGА KING
17.03.2025 в 00:07
Мы лучшие
Ответить
3
2
Перевзутий
17.03.2025 в 00:08
Ответить
3
2
Барсeлонец
17.03.2025 в 00:30
Ответить
0
0
MАGА KING
17.03.2025 в 00:07
Барселонцев с победой и праздником!!
Ответить
3
2
avatar
Spokoyno (Київ)
17.03.2025 в 00:13
Ответить
2
1
Барсeлонец
17.03.2025 в 00:31
Ответить
1
0
MАGА KING
17.03.2025 в 00:06
Ответить
3
2
Перевзутий
17.03.2025 в 00:06
Триумфально
Ответить
3
2
Перевзутий
17.03.2025 в 00:04
Мегаконтинентально
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3
2
Перевзутий
17.03.2025 в 00:03
Конгениально
Ответить
3
1

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