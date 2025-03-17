Диего Симеоне - о Барселоне: Они играли намного лучше

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение его команды в матче против "Барселоны" (2:4).

"Прежде всего, поздравляю "Барселону" с этой победой. После того, как счет стал 2:1 они почувствовали уверенность в своих силах, они начали атаковать с еще большей энергией. Мы должны были бы лучше воспользоваться собственными шансами, но, к сожалению, нам не удалось этого сделать.

Я уже говорил это раньше и могу повторить сегодня: "Барселона" — это команда, которая играет в лучший футбол. Они сочетают командную игру с индивидуальным мастерством выдающихся игроков, которые есть у них в команде".