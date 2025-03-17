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Диего Симеоне - о Барселоне: Они играли намного лучше
Наставник "матрасников" отдал должное соперникам
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение его команды в матче против "Барселоны" (2:4).
"Прежде всего, поздравляю "Барселону" с этой победой. После того, как счет стал 2:1 они почувствовали уверенность в своих силах, они начали атаковать с еще большей энергией. Мы должны были бы лучше воспользоваться собственными шансами, но, к сожалению, нам не удалось этого сделать.
Я уже говорил это раньше и могу повторить сегодня: "Барселона" — это команда, которая играет в лучший футбол. Они сочетают командную игру с индивидуальным мастерством выдающихся игроков, которые есть у них в команде".
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Добавим, что "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги с 56 очками после 28 туров. Команда Диего Симеоне отстает от "Реала" и "Барселоны" на четыре балла, но именно "сине-гранатовые" являются лидерами чемпионата Испании.
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