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Известно, какой клуб предлагает Барселоне 70 миллионов евро за лидера команды

Испания

Хотят подписать вингера

Известно, какой клуб предлагает Барселоне 70 миллионов евро за лидера команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Манчестер Юнайтед" активно работает над трансфером Рафиньи из "Барселоны". Английский клуб готов заплатить 70 миллионов евро, чтобы укрепить свою атакующую линию.

Бразилец давно привлекает внимание клубов Европы, однако именно "Юнайтед" сделал наиболее конкретный шаг, который может оказаться сложным для отклонения со стороны каталонцев.

Руководство манкунианцев видит в нападающем важное усиление и способ добавить глубины состава. Его выступления в Ла Лиге не оставили равнодушными ни болельщиков, ни тренеров, которые рассматривают Рафинью как ценный актив. Рубен Аморим стремится подписать 28-летнего бразильца, который может стать как долгосрочной инвестицией, так и немедленным решением атакующих проблем клуба.

Каталонцы не хотят терять вингера, однако финансовая ситуация клуба может повлиять на решение. Летнее трансферное окно приближается, и теперь главный вопрос — примет ли "Барселона" предложение от "МЮ".

Добавим, что в этом сезоне на счету 28-летнего вингера 27 голов и 21 ассист в 42 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Рафинья Барселона Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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Барсeлонец
17.03.2025 в 11:25
Надо быть полными идиотами, шобы продать теперешнего Рафинью, даже за 100 млн.
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Комментарии 1
avatar
Барсeлонец
17.03.2025 в 11:25
Надо быть полными идиотами, шобы продать теперешнего Рафинью, даже за 100 млн.
Ответить
0
0

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