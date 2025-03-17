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Флик - о камбэке Барселоны в матче против Атлетико: Я горжусь командой, мы никогда не сдаемся

Испания

Немецкий специалист очень доволен игрой своих подопечных

Флик - о камбэке Барселоны в матче против Атлетико: Я горжусь командой, мы никогда не сдаемся

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик дал комментарий после волевой победы над "Атлетико" (2:4).

Я очень счастлив. Я горжусь этой командой. Вы могли заметить, что мы никогда не сдаемся. Мне понравилась реакция команды на два пропущенных гола. В раздевалке царит отличная атмосфера, поэтому мы все продолжаем работать дальше. Мне нравится работать с этим клубом. Я люблю "Барсу".

Конечно, мы допустили несколько ошибок, не забили собственные моменты, впрочем, команда верит в этот стиль игры, поэтому все хорошо. Это демонстрирует нашу мощь, — добавил немец.

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Отметим, что "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 60 очками. "Реал" идет на втором месте с одинаковым количеством баллов, а на третьей строчке в чемпионате Испании расположился "Атлетико".

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Атлетико (Мадрид) Барселона Ла Лига Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Барсeлонец
17.03.2025 в 11:36
Это хороший стиль, Ханси, вы главное не изменяйте ему. Но защиту я бы всё же усилил.
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Комментарии 1
avatar
Барсeлонец
17.03.2025 в 11:36
Это хороший стиль, Ханси, вы главное не изменяйте ему. Но защиту я бы всё же усилил.
Ответить
0
0

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