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Ламин Ямаль сравнялся с рекордом Ансу Фати

Испания

Во время камбэка против "Атлетико"

Ламин Ямаль сравнялся с рекордом Ансу Фати

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На 70-й минуте матча против "Атлетико" "Барселона" проигрывала со счетом 0:2 и была на пути к первому поражению в 2025 году. Однако тогда начался незабываемый камбэк.

После того, как Роберт Левандовский отыграл один мяч, на замену вышел Ферран Торрес и сравнял счет. Затем настала очередь упомянутого Ямаля, чей дальний удара попал в дальний угол ворот. Далее Ферран забил свой второй гол, что позволило "Барселоне" вернуться на первое место в Ла Лиге.

Как отмечалось выше, гол Ямаля стал знаковым. Вингер каталонцев сравнялся с Ансу Фати и Пабло Помбо, став одним из всего трех игроков, которые забили 11 голов в Ла Лиге до достижения своего 18-летия.

Добавим, что в этом сезоне на счету талантливого испанца 13 голов и 17 ассистов в 38 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Напомним, что 18 лет Ямалю исполнится только 13 июля.

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Источник:
StatMuse FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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