Двое игроков Барселоны получили травмы в матче с Атлетико

Двое футболистов "Барселоны" получили травмы в матче 28-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:4) и не сыграют за сборную Испании в четвертьфинальных матчах Лиги наций против Нидерландов.

В сообщении на официальном сайте клуба говорится о том, что после медицинского обследования у 33-летнего Иньиго Мартинеса было диагностировано повреждение мениска правого колена. А у 21-летнего Марка Касадо возникли проблемы со связками правого колена. Ни один из них не сможет присоединиться к расположению "Фурии Рохи".

MEDICAL NEWS | Tests this morning confirmed that first-team player I. Martínez has lateral meniscus inflammation in his right knee. He will be treated in Barcelona under the supervision of the Club’s medical staff. pic.twitter.com/6HzPxn3SXD