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Битва соседей по таблице. Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2. Видео голов и обзор матча
Закономерный результат
Getty Images/Global Images Ukraine
"Райо Вальекано" расписал мировую ничью с "Реал Сосьедадом" в 28-м туре чемпионата Испании.
Открыв счет на 20-й минуте, баски пропустили два гола во втором тайме, и отыгрались уже на 80-й минуте.
В турнирной таблице команды отделяют два очка. "Райо" - 9-е, "Сосьедад" - 12-й.
28-й тур Примеры.
"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" 2:2
Голы: Трехо, 58, Диас, 72 – Субименди, 20, Мариезкуррена, 80
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