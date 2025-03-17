Реал рассматривает вариант с подписанием перспективного защитника Арсенала

Мадридский "Реал" размышляет над подписанием перспективного защитника лондонского "Арсенала".

Согласно информации от издания Fichajes, руководство «сливочных» рассматривает вариант с трансфером 22-летнего Риккардо Калафиори, который продемонстрировал свою универсальность в защите "канониров". Прогресс итальянского защитника не остался незамеченным, поэтому королевский клуб, который стремится усилить состав своей команды летом, следит за талантливым футболистом сборной Италии.

"Арсенал" не отпустит своего игрока за менее чем 80 миллионов евро, что усложняет ситуацию. Напомним, что "канониры" подписали Калафиори из "Болоньи" прошлым летом за 45 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Риккардо Калафиори провел 26 матчей в составе "Арсенала" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.