Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал рассматривает вариант с подписанием перспективного защитника Арсенала
Это не Салиба
Getty Images
Мадридский "Реал" размышляет над подписанием перспективного защитника лондонского "Арсенала".
Согласно информации от издания Fichajes, руководство «сливочных» рассматривает вариант с трансфером 22-летнего Риккардо Калафиори, который продемонстрировал свою универсальность в защите "канониров". Прогресс итальянского защитника не остался незамеченным, поэтому королевский клуб, который стремится усилить состав своей команды летом, следит за талантливым футболистом сборной Италии.
"Арсенал" не отпустит своего игрока за менее чем 80 миллионов евро, что усложняет ситуацию. Напомним, что "канониры" подписали Калафиори из "Болоньи" прошлым летом за 45 миллионов евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Риккардо Калафиори провел 26 матчей в составе "Арсенала" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Вспомните стартовый состав Динамо в домашнем матче против Реала в четвертьфинале ЛЧ 1998/99? Квиз от UA-Футбол
- Шоу Степанюка, монумент Кинарейкину, центральная ось Александрии, джокеры Малыш и Пушкарев. Символическая сборная 21-го тура УПЛ
- Максимов хотел подписать футболиста Черноморца, но трансфер невозможно было провести
- Это в последний раз. Реал откажется играть в матчах Ла Лиги, если не будет выполнено одно требование
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех