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Реал рассматривает вариант с подписанием перспективного защитника Арсенала

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Реал рассматривает вариант с подписанием перспективного защитника Арсенала

Getty Images

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Мадридский "Реал" размышляет над подписанием перспективного защитника лондонского "Арсенала".

Согласно информации от издания Fichajes, руководство «сливочных» рассматривает вариант с трансфером 22-летнего Риккардо Калафиори, который продемонстрировал свою универсальность в защите "канониров". Прогресс итальянского защитника не остался незамеченным, поэтому королевский клуб, который стремится усилить состав своей команды летом, следит за талантливым футболистом сборной Италии.

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"Арсенал" не отпустит своего игрока за менее чем 80 миллионов евро, что усложняет ситуацию. Напомним, что "канониры" подписали Калафиори из "Болоньи" прошлым летом за 45 миллионов евро.

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В этом сезоне Риккардо Калафиори провел 26 матчей в составе "Арсенала" во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 ассистами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Риккардо Калафиори
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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