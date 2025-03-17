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Антони может продолжить карьеру в европейском гранде
В Бундеслиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Антони сияет в "Реал Бетисе", поэтому один из грандов Европы заинтересован в его трансфере.
С тех пор как Антони присоединился к севильскому клубу на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", фанаты быстро полюбили бразильца, а тренер полностью доверяет ему. Однако будущее вингера остается неопределенным, поскольку несколько топ-клубов Европы уже рассматривают возможность его подписания.
Одним из клубов, активно следящих за ситуацией, является мюнхенская "Бавария", которая видит в бразильце огромный потенциал. По сообщениям, "Бавария" готова сделать серьезную ставку на Антони, а переговоры с "Манчестер Юнайтед" могут сделать резкий поворот уже в ближайшие недели.
Несмотря на это, "Реал Бетис" не собирается так легко отпускать одного из своих лучших игроков этого сезона. Клуб, который получил огромную пользу от аренды Антони, стремится оставить вингера в команде еще на один год. По информации источников, севильцы готовы сделать все возможное, чтобы продлить аренду Антони.
Добавим, что в этом сезоне на счету вингера 4 гола и 4 ассиста в 11 матчах за "Бетис" во всех турнирах.
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