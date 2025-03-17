Три игрока Барселоны могут покинуть клуб летом

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик планирует оптимизировать состав команды перед началом нового сезона.

По информации издания El Nacional, испанский клуб не рассчитывает на трех игроков в будущем.

Согласно источнику, Ансу Фати, Иньяки Пенья и Пабло Торре могут покинуть команду в летнее трансферное окно, поскольку их кандидатуры не подходят планам Флика на следующий сезон.

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