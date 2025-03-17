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Три игрока Барселоны могут покинуть клуб летом

Испания

Об этом пишет издание El Nacional

Три игрока Барселоны могут покинуть клуб летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик планирует оптимизировать состав команды перед началом нового сезона.

По информации издания El Nacional, испанский клуб не рассчитывает на трех игроков в будущем.

Согласно источнику, Ансу Фати, Иньяки Пенья и Пабло Торре могут покинуть команду в летнее трансферное окно, поскольку их кандидатуры не подходят планам Флика на следующий сезон.

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Источник:
El Naciona
Опубликовал: Екатерина Власова
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