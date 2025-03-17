Испания
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Три игрока Барселоны могут покинуть клуб летом
Об этом пишет издание El Nacional
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик планирует оптимизировать состав команды перед началом нового сезона.
По информации издания El Nacional, испанский клуб не рассчитывает на трех игроков в будущем.
Согласно источнику, Ансу Фати, Иньяки Пенья и Пабло Торре могут покинуть команду в летнее трансферное окно, поскольку их кандидатуры не подходят планам Флика на следующий сезон.
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