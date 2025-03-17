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Заоблачная цена. Реал может продать свою звезду в Саудовскую Аравию

Испания

Винисиус отказался продолжать сотрудничество с клубом

Заоблачная цена. Реал может продать свою звезду в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор не планирует продлевать контракт с клубом. Об этом пишет Fichajes.

По информации источника, "Реал" рассматривает возможность продажи Винисиуса в клубы Саудовской Аравии летом 2025 года. Сумма трансфера, которую планирует получить испанская команда, составляет 300 миллионов евро.

Добавим, что зимой 2024 года к бразильцу проявлял интерес клуб "Аль-Хиляль".

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Барсeлонец
17.03.2025 в 17:58
Винька Верблюжья Губа поедет к верблюдам.
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Комментарии 1
avatar
Барсeлонец
17.03.2025 в 17:58
Винька Верблюжья Губа поедет к верблюдам.
Ответить
0
0

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