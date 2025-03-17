Заоблачная цена. Реал может продать свою звезду в Саудовскую Аравию

Левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор не планирует продлевать контракт с клубом. Об этом пишет Fichajes.

По информации источника, "Реал" рассматривает возможность продажи Винисиуса в клубы Саудовской Аравии летом 2025 года. Сумма трансфера, которую планирует получить испанская команда, составляет 300 миллионов евро.

Добавим, что зимой 2024 года к бразильцу проявлял интерес клуб "Аль-Хиляль".