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Известна дата перенесенного матча Барселона - Осасуна
27 марта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 27-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Осасуной" перенесен на 27 марта.
???? Resolución del Juez Único de Competiciones Profesionales— RFEF (@rfef) March 17, 2025
Fijada la fecha del partido de la jornada 27 de Primera División (@LaLiga):
▪️ @FCBarcelona_es - @Osasuna
???? Jueves 27 de marzo
ℹ️ https://t.co/T0qGWa557q pic.twitter.com/ssUyvljHPg
Напомним, что игра должна была состояться 8 марта, но была перенесена из-за смерти врача "Барселоны" Карлеса Миньярро Гарсии.
Добавим, что "Барселона" сейчас возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, команда имеет 60 очков. "Осасуна" занимает 14-е место с 33 баллами.
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