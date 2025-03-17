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Известна дата перенесенного матча Барселона - Осасуна

Испания

27 марта

Известна дата перенесенного матча Барселона - Осасуна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч 27-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Осасуной" перенесен на 27 марта.

Напомним, что игра должна была состояться 8 марта, но была перенесена из-за смерти врача "Барселоны" Карлеса Миньярро Гарсии.

Добавим, что "Барселона" сейчас возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, команда имеет 60 очков. "Осасуна" занимает 14-е место с 33 баллами.

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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2025 в 17:58
На самом деле дата перенесенного матча неизвестна, никто ничего еще не назначал. Пересятина, конечно, подталкивает ответственных лиц из фед. футбола назначть неудобную для Барселоны дату, 27 марта, но и Барса и Осасуна отказались от этого наглого предложения. Мотивы отказа Осасуны мне не известны, а вот у великой Барселоны проблема в том, что на эту дату не успеют вернуться из-за океана Рафинья и Араухо.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2025 в 17:58
На самом деле дата перенесенного матча неизвестна, никто ничего еще не назначал. Пересятина, конечно, подталкивает ответственных лиц из фед. футбола назначть неудобную для Барселоны дату, 27 марта, но и Барса и Осасуна отказались от этого наглого предложения. Мотивы отказа Осасуны мне не известны, а вот у великой Барселоны проблема в том, что на эту дату не успеют вернуться из-за океана Рафинья и Араухо.
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