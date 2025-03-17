Известна дата перенесенного матча Барселона - Осасуна

На самом деле дата перенесенного матча неизвестна, никто ничего еще не назначал. Пересятина, конечно, подталкивает ответственных лиц из фед. футбола назначть неудобную для Барселоны дату, 27 марта, но и Барса и Осасуна отказались от этого наглого предложения. Мотивы отказа Осасуны мне не известны, а вот у великой Барселоны проблема в том, что на эту дату не успеют вернуться из-за океана Рафинья и Араухо.