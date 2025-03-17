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Барселона недовольна новой датой матча против Осасуны

Испания

Клуб намерен обжаловать эту дату

Барселона недовольна новой датой матча против Осасуны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

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Испанская федерация футбола объявила, что перенесенный матч между "Барселоной" и "Осасуной" состоится 27 марта. Однако, такое решение не удовлетворило каталонский клуб.

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По информации Sport, "Барселона" намерена обжаловать эту дату. Причиной недовольства является то, что матч приходится на дни, когда проходят игры национальных сборных.

Это означает, что клуб почти наверняка не сможет рассчитывать на Рональда Араухо и Рафинью. Оба игрока вызваны в свои сборные и проведут матчи в ночь с 25 на 26 марта. Учитывая усталость от игры и перелеты, их участие в матче с "Осасуной" оказывается под большим вопросом.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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