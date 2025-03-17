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Стало известно, за сколько Реал готов отпустить своего хавбека в Манчестер Сити

Испания

70 миллионов фунтов стерлингов

Стало известно, за сколько Реал готов отпустить своего хавбека в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга летом может покинуть свой клуб и присоединиться к "Манчестер Сити", которые активно интересуется французским игроком.

По информации издания Football Insider, мадридский клуб готов отпустить Эдуарду, если получит предложение на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Камавинга сыграл за "Реал" 27 матчей, в которых отметился одним голом.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эдуарду Камавинга
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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