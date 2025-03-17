Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, за сколько Реал готов отпустить своего хавбека в Манчестер Сити
70 миллионов фунтов стерлингов
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга летом может покинуть свой клуб и присоединиться к "Манчестер Сити", которые активно интересуется французским игроком.
По информации издания Football Insider, мадридский клуб готов отпустить Эдуарду, если получит предложение на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Камавинга сыграл за "Реал" 27 матчей, в которых отметился одним голом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- "Мы - футбольный клуб Кривбасс Кривой Рог". Юрий Вернидуб ответил на вопрос о частых приостановках и переносах матчей
- Президент одного из клубов УПЛ угрожал сдать футболиста в ТЦК после отказа продлевать контракт
- Это в последний раз. Реал откажется играть в матчах Ла Лиги, если не будет выполнено одно требование
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн