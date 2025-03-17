Стало известно, за сколько Реал готов отпустить своего хавбека в Манчестер Сити

Полузащитник мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга летом может покинуть свой клуб и присоединиться к "Манчестер Сити", которые активно интересуется французским игроком.

По информации издания Football Insider, мадридский клуб готов отпустить Эдуарду, если получит предложение на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Камавинга сыграл за "Реал" 27 матчей, в которых отметился одним голом.