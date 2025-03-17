Осасуна также планирует оспорить новую дату матча против Барселоны

Ла Лига утвердила 27 марта как новую дату перенесенного матча 26-го тура между "Барселоной" и "Осасуной". Однако, похоже, этот поединок не состоится в запланированный день.

"Осасуна" тоже намерена обжаловать новую дату матча. Причиной этого является то, что 28 марта, менее чем через 24 часа, клуб должен сыграть выездной матч против "Атлетик Бильбао" в рамках 29-го тура.

Добавим, что "Барселона" тоже планирует обжаловать эту дату.