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Осасуна также планирует оспорить новую дату матча против Барселоны
Похоже поединок не состоится 27 марта
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Ла Лига утвердила 27 марта как новую дату перенесенного матча 26-го тура между "Барселоной" и "Осасуной". Однако, похоже, этот поединок не состоится в запланированный день.
"Осасуна" тоже намерена обжаловать новую дату матча. Причиной этого является то, что 28 марта, менее чем через 24 часа, клуб должен сыграть выездной матч против "Атлетик Бильбао" в рамках 29-го тура.
Добавим, что "Барселона" тоже планирует
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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