Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хамес Родригес рассказал, почему в свое время выбрал Реал, а не ПСЖ или Ман Сити
Все из-за звонка Переса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая звезда "Реала", а ныне игрок мексиканского "Леона", Хамес Родригес рассказал в интервью о своем переходе в мадридский клуб.
"Во время Чемпионата мира Жорже Мендеш сказал, что мной интересуется "Реал Мадрид". Он предупредил: "Не теряй концентрации". Это придало мне еще больше сил. В тот же день я вышел на поле в матче против Японии, забил гол, а затем сделал дубль в ворота Уругвая. Когда я узнал об интересе "Реала", это еще больше мотивировало меня. Мне было 22 года, и я сказал себе: "Теперь я должен играть еще лучше". Так я и выиграл "Золотую бутсу" Чемпионата мира.
Мною также интересовались "Ман Сити" и "ПСЖ", они предлагали большие деньги, зарплаты на уровне тех, что платят сейчас. Но я выбрал "Реал", потому что Флорентино Перес позвонил мне и сказал: "Слава или деньги?". Я всегда был мадридистом. "Реал Мадрид" это "Реал Мадрид".
Когда я прибыл в команду, я думал: "Как я буду общаться с Рамосом, Каримом, Модричем, Криштиану или Икером?". Но все они были спокойными, как будто просто играли во дворе. Флорентино всегда относился ко мне хорошо. Мы давно не говорили, но думаю, что я всегда был одним из его любимчиков. Когда я уехал в "Баварию", он сказал мне: "Жаль", – рассказал Хамес.
Добавим, что за свою карьеру в "Реале" Хамес забил 37 голов и отдал 42 ассиста в 125 матчах во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Вацко рассказал, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
- "Вполне конкретная", - ван Леувен назвал причину ухода Гармаша из Металлиста 1925
- Поворознюк: Если кто-то хочет другого тренера - пусть принесут мне 2 млн долларов, я им отдам клуб
- "Он остается одним из лучших": Флик прокомментировал возвращение таланта Барселоны после травмы
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех