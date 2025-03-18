Хамес Родригес рассказал, почему в свое время выбрал Реал, а не ПСЖ или Ман Сити

Бывшая звезда "Реала", а ныне игрок мексиканского "Леона", Хамес Родригес рассказал в интервью о своем переходе в мадридский клуб.

"Во время Чемпионата мира Жорже Мендеш сказал, что мной интересуется "Реал Мадрид". Он предупредил: "Не теряй концентрации". Это придало мне еще больше сил. В тот же день я вышел на поле в матче против Японии, забил гол, а затем сделал дубль в ворота Уругвая. Когда я узнал об интересе "Реала", это еще больше мотивировало меня. Мне было 22 года, и я сказал себе: "Теперь я должен играть еще лучше". Так я и выиграл "Золотую бутсу" Чемпионата мира.

Мною также интересовались "Ман Сити" и "ПСЖ", они предлагали большие деньги, зарплаты на уровне тех, что платят сейчас. Но я выбрал "Реал", потому что Флорентино Перес позвонил мне и сказал: "Слава или деньги?". Я всегда был мадридистом. "Реал Мадрид" это "Реал Мадрид".

Когда я прибыл в команду, я думал: "Как я буду общаться с Рамосом, Каримом, Модричем, Криштиану или Икером?". Но все они были спокойными, как будто просто играли во дворе. Флорентино всегда относился ко мне хорошо. Мы давно не говорили, но думаю, что я всегда был одним из его любимчиков. Когда я уехал в "Баварию", он сказал мне: "Жаль", – рассказал Хамес.