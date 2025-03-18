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Останется на еще один сезон. Известный инсайдер поделился планами ветерана Реала на будущее

Испания

Кажется, он будет играть вечно

Останется на еще один сезон. Известный инсайдер поделился планами ветерана Реала на будущее

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный инсайдер поделился планами ветерана мадридского "Реала" на будущее.

Как сообщил Фабрицио Романо, 39-летний Лука Модрич хочет остаться в Мадриде и планирует продлить контракт с клубом на еще один сезон. Очень оопытный хорватский полузащитник собирается подписать новое соглашение со "сливочными", которое будет действовать до конца июня 2026 года. Его действующее соглашение с королевским клубом истекает в конце этого сезона.

Отмечается, что главным приоритетом Модрича всегда было желание остаться частью команды, с которой он выиграл 28 трофеев.

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Добавим, что в этом сезоне Лука Модрич забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 44 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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