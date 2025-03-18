Останется на еще один сезон. Известный инсайдер поделился планами ветерана Реала на будущее

Авторитетный инсайдер поделился планами ветерана мадридского "Реала" на будущее.

Как сообщил Фабрицио Романо, 39-летний Лука Модрич хочет остаться в Мадриде и планирует продлить контракт с клубом на еще один сезон. Очень оопытный хорватский полузащитник собирается подписать новое соглашение со "сливочными", которое будет действовать до конца июня 2026 года. Его действующее соглашение с королевским клубом истекает в конце этого сезона.

Отмечается, что главным приоритетом Модрича всегда было желание остаться частью команды, с которой он выиграл 28 трофеев.

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Добавим, что в этом сезоне Лука Модрич забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 44 матчах за "Реал" во всех турнирах.