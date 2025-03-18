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Звезда Эспаньола может стать наследником Куртуа в Реале

Испания

Хотят обеспечить стабильность в воротах на ближайшие годы

Звезда Эспаньола может стать наследником Куртуа в Реале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" активно работает над усилением вратарской позиции на будущее, и Хоан Гарсия выглядит идеальным кандидатом для этой роли. Мадридский хочет, чтобы он сначала стал дублером Тибо Куртуа, а затем - его преемником.

23-летний испанец привлек внимание нескольких европейских топ-клубов, среди которых "Арсенал" и "Барселона". В Лондоне его рассматривают как конкурента для Давида Раи, тогда как каталонцы ищут альтернативу Марку-Андре тер Штегену.

Впрочем, предложение "Реала" выглядит особенно привлекательным. Хотя авторитет Куртуа в команде остается неоспоримым, травма бельгийца в этом сезоне показала, насколько важно иметь надежного второго вратаря. Гарсия отвечает всем требованиям для этой роли, а впоследствии может стать основным голкипером мадридцев.

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Все зависит от самого Гарсии и "Эспаньола". Историческое соперничество каталонского клуба с "Барселоной" может усложнить его переход на "Камп Ноу", тогда как вариант с "Арсеналом" тоже интересен, учитывая уровень конкуренции в АПЛ. Однако шанс защищать ворота "Реала" и стать преемником Куртуа может стать для молодого голкипера возможностью, от которой трудно отказаться.

Добавим, что в этом сезоне Гарсия провел 27 матчей за "Эспаньол" во всех турнирах, пропустив 39 голов и 4 раза сохранив свои ворота "сухими".

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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