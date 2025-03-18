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Щенсный назвал главную разницу между Ювентусом и Барселоной

Испания

Дело в менталитете

Щенсный назвал главную разницу между Ювентусом и Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный рассказал о главной разнице между "Ювентусом" и каталонским грандом.

"Я счастлив в "Барселоне". Этот клуб играет в красивый футбол, поэтому это немного другое, чем то, к чему я привык. "Ювентус" сосредотачивается прежде всего на достижении результатов, тогда как в "Барселоне" вы чувствуете настоящую радость от футбола. Неудивительно, что такой подход повлиял на миллионы поклонников по всему миру".

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Отметим, что в этом сезоне Войцех Щенсный провел 8 "сухих" поединков в 16 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Андрей Журба
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