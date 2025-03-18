Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Щенсный назвал главную разницу между Ювентусом и Барселоной
Дело в менталитете
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный рассказал о главной разнице между "Ювентусом" и каталонским грандом.
"Я счастлив в "Барселоне". Этот клуб играет в красивый футбол, поэтому это немного другое, чем то, к чему я привык. "Ювентус" сосредотачивается прежде всего на достижении результатов, тогда как в "Барселоне" вы чувствуете настоящую радость от футбола. Неудивительно, что такой подход повлиял на миллионы поклонников по всему миру".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что в этом сезоне Войцех Щенсный провел 8 "сухих" поединков в 16 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Экс-наставник Шахтера отреагировал на критику Судакова в свой адрес
- Усик отреагировал на решение WBO назначить бой против Паркера
- Тьерри Анри рассказал о том, как Арсенал может обыграть Реал в четвертьфинале ЛЧ
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех