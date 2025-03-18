Вингер Баварии привлек внимание мадридского Атлетико

Испанский вингер Брайан Сарагоса, который сейчас выступает за "Осасуну" на правах аренды из "Баварии", привлек внимание "Атлетико" в преддверии следующего сезона. Вариант аренды выглядит наиболее реалистичным.



23-летний футболист уже успел проявить свой талант и потенциал в Ла Лиге, что побудило "Баварию" сделать ставку на его развитие. Однако в Мюнхене понимают, что ему нужна постоянная игровая практика, которую он может получить в "Атлетико".

В спортивном руководстве "Атлетико" внимательно следят за ситуацией, ведь аренда позволила бы усилить состав без значительных финансовых затрат. В "Баварии" также не против продлить пребывание игрока в Испании.

Добавим, что в этом сезоне на счету Сарагосы 1 гол и 5 ассистов в 22-х матчах за "Осасуну" во всех турнирах.