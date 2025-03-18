Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вингер Баварии привлек внимание мадридского Атлетико
Заинтересованы в аренде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский вингер Брайан Сарагоса, который сейчас выступает за "Осасуну" на правах аренды из "Баварии", привлек внимание "Атлетико" в преддверии следующего сезона. Вариант аренды выглядит наиболее реалистичным.
23-летний футболист уже успел проявить свой талант и потенциал в Ла Лиге, что побудило "Баварию" сделать ставку на его развитие. Однако в Мюнхене понимают, что ему нужна постоянная игровая практика, которую он может получить в "Атлетико".
В спортивном руководстве "Атлетико" внимательно следят за ситуацией, ведь аренда позволила бы усилить состав без значительных финансовых затрат. В "Баварии" также не против продлить пребывание игрока в Испании.
Добавим, что в этом сезоне на счету Сарагосы 1 гол и 5 ассистов в 22-х матчах за "Осасуну" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Экс-наставник Шахтера отреагировал на критику Судакова в свой адрес
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- "Он остается одним из лучших": Флик прокомментировал возвращение таланта Барселоны после травмы
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак