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Вингер Баварии привлек внимание мадридского Атлетико

Испания

Заинтересованы в аренде

Вингер Баварии привлек внимание мадридского Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский вингер Брайан Сарагоса, который сейчас выступает за "Осасуну" на правах аренды из "Баварии", привлек внимание "Атлетико" в преддверии следующего сезона. Вариант аренды выглядит наиболее реалистичным.

23-летний футболист уже успел проявить свой талант и потенциал в Ла Лиге, что побудило "Баварию" сделать ставку на его развитие. Однако в Мюнхене понимают, что ему нужна постоянная игровая практика, которую он может получить в "Атлетико".

В спортивном руководстве "Атлетико" внимательно следят за ситуацией, ведь аренда позволила бы усилить состав без значительных финансовых затрат. В "Баварии" также не против продлить пребывание игрока в Испании.

Добавим, что в этом сезоне на счету Сарагосы 1 гол и 5 ассистов в 22-х матчах за "Осасуну" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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