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Три клуба Ла Лиги хотят подписать экс-защитника Барселоны
Сейчас футболист играет в Чемпионшипе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько клубов Ла Лиги хотят подписать бывшего защитника "Барселоны".
Согласно информации от издания TEAMtalk, три испанские команды во главе с "Бетисом" проявили предметный интерес к 28-летнему Хуниору Фирпо из "Лидса". Его действующий контракт с английским клубом завершается в конце этого сезона, однако переговоры между руководством "павлинов" и игроком не продвигаются. Ожидается, что Фирпо покинет команду на правах свободного агента летом. Недавно он сменил агентство, поэтому его новые представители работают над его будущим.
Напомним, что Хуниор Фирпо перешел в "Лидс" летом 2021 года из "Барселоны" за 15 миллионов евро.
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В этом сезоне Хуниор Фирпо отметился тремя голами и 9 результативными передачами в 28 матчах за "Лидс" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5,5 миллионов евро.
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