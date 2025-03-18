Известно, какой игрок покинет Барселону, если каталонцы смогут подписать звезду Байера

Как сообщает издание Fichajes, если "Барселона" оформит переход защитника "Байера" Джонатана Та, то одним из футболистов, который может покинуть клуб, станет Эрик Гарсия.

Та, контракт которого с "Байером" завершается в июне, близок к переходу в "Барселону" на правах свободного агента. Его приход станет серьезным усилением для центра обороны, но также создаст избыток игроков в этой линии.

На данный момент каталонцы уже имеют Рональда Араухо и Пау Кубарси как основных исполнителей в центре защиты. Кроме того, в распоряжении клуба есть опытный Иньиго Мартинес и универсальный Андреас Кристенсен. Добавление Та сделает конкуренцию еще жестче, что серьезно уменьшит шансы Эрика Гарсии на место в команде.

В "Барселоне" готовы рассмотреть его полноценную продажу, если появится выгодное предложение. Контракт защитника действителен до 2026 года, поэтому будущее испанца будет зависеть от решения руководства по перестройке обороны.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гарсии 3 гола и 1 ассист в 28 матчах за "Барселону" во всех турнирах.