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Известно, какой игрок покинет Барселону, если каталонцы смогут подписать звезду Байера

Испания
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Известно, какой игрок покинет Барселону, если каталонцы смогут подписать звезду Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, если "Барселона" оформит переход защитника "Байера" Джонатана Та, то одним из футболистов, который может покинуть клуб, станет Эрик Гарсия.

Та, контракт которого с "Байером" завершается в июне, близок к переходу в "Барселону" на правах свободного агента. Его приход станет серьезным усилением для центра обороны, но также создаст избыток игроков в этой линии.

На данный момент каталонцы уже имеют Рональда Араухо и Пау Кубарси как основных исполнителей в центре защиты. Кроме того, в распоряжении клуба есть опытный Иньиго Мартинес и универсальный Андреас Кристенсен. Добавление Та сделает конкуренцию еще жестче, что серьезно уменьшит шансы Эрика Гарсии на место в команде.

В "Барселоне" готовы рассмотреть его полноценную продажу, если появится выгодное предложение. Контракт защитника действителен до 2026 года, поэтому будущее испанца будет зависеть от решения руководства по перестройке обороны.

Добавим, что в этом сезоне на счету Гарсии 3 гола и 1 ассист в 28 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

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Барселона Эрик Гарсия Джонатан Та
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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