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Вингер Реала сообщил руководству, что летом хочет покинуть команду
Гюлер хочет уйти из-за нехватки игрового времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий правый вингер "Рала" Арда Гюлер недоволен своим положением в клубе.
По информации Fichajes, футболист настроен покинуть команду, если не получит больше игрового времени. "Реал" не хочет расставаться с молодым талантом навсегда, но готов отпустить его в аренду, чтобы он мог получить необходимую игровую практику.
Гюлер присоединился к "Реалу" летом 2023 года из "Фенербахче". Вингер в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.
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Источник:Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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