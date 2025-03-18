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Вингер Реала сообщил руководству, что летом хочет покинуть команду

Испания

Гюлер хочет уйти из-за нехватки игрового времени

Вингер Реала сообщил руководству, что летом хочет покинуть команду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий правый вингер "Рала" Арда Гюлер недоволен своим положением в клубе.

По информации Fichajes, футболист настроен покинуть команду, если не получит больше игрового времени. "Реал" не хочет расставаться с молодым талантом навсегда, но готов отпустить его в аренду, чтобы он мог получить необходимую игровую практику.

Гюлер присоединился к "Реалу" летом 2023 года из "Фенербахче". Вингер в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

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Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Екатерина Власова
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