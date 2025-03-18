Вингер Реала сообщил руководству, что летом хочет покинуть команду

Турецкий правый вингер "Рала" Арда Гюлер недоволен своим положением в клубе.

По информации Fichajes, футболист настроен покинуть команду, если не получит больше игрового времени. "Реал" не хочет расставаться с молодым талантом навсегда, но готов отпустить его в аренду, чтобы он мог получить необходимую игровую практику.

Гюлер присоединился к "Реалу" летом 2023 года из "Фенербахче". Вингер в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов.