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Барселона уже готовится к летнему трансферному окну: клуб ищет усиление
Также руководство планирует продлить контракт с двумя ганцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" активно готовится к летнему трансферному окну. Клуб планирует серьезные изменения в составе, но пока не определился с бюджетом на приобретение новых игроков.
Как пишет Relevo, директор "Барселоны" Деку летом хотел бы подписать вингера и защитника.
Испанский клуб также сосредоточен на продлении контрактов с хавбеком Френки де Йонгом и правым защитником Жюлем Кунде.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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