Барселона уже готовится к летнему трансферному окну: клуб ищет усиление

"Барселона" активно готовится к летнему трансферному окну. Клуб планирует серьезные изменения в составе, но пока не определился с бюджетом на приобретение новых игроков.

Как пишет Relevo, директор "Барселоны" Деку летом хотел бы подписать вингера и защитника.

Испанский клуб также сосредоточен на продлении контрактов с хавбеком Френки де Йонгом и правым защитником Жюлем Кунде.