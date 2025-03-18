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Барселона уже готовится к летнему трансферному окну: клуб ищет усиление

Испания

Также руководство планирует продлить контракт с двумя ганцами

Барселона уже готовится к летнему трансферному окну: клуб ищет усиление

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" активно готовится к летнему трансферному окну. Клуб планирует серьезные изменения в составе, но пока не определился с бюджетом на приобретение новых игроков.

Как пишет Relevo, директор "Барселоны" Деку летом хотел бы подписать вингера и защитника.

Испанский клуб также сосредоточен на продлении контрактов с хавбеком Френки де Йонгом и правым защитником Жюлем Кунде.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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