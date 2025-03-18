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Атлетико может арендовать нападающего Ливерпуля

Испания

Дарвин Нуньес может сменить команду

Атлетико может арендовать нападающего Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" может подписать нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса.

По информации Give Me Sport, "Атлетико" рассматривает возможность аренды футболиста с последующим обязательным выкупом за 35-40 миллионов евро.

Нуньес перешел в "Ливерпуль" из "Бенфики" за 85 миллионов евро в 2022 году. Футболист в текущем сезоне сыграл 40 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
Give Me Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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