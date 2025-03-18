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Домашняя арена Атлетико может не принять матчи ЧМ-2030 года. Что произошло?
Клуб рассматривает возможность отказа от участия из-за финансовых убытков
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcos del Mazo/LightRocket
Домашняя арена "Атлетико" - "Метрополитано", один из самых современных стадионов Испании, может не принять матчи чемпионата мира 2030 года. Клуб рассматривает возможность отказа от участия из-за финансовых убытков.
ФИФА требует, чтобы стадион был доступен за месяц до начала турнира, что исключает проведение концертов и других мероприятий. Для "Атлетико" это серьезная потеря, ведь стадион активно используется для различных шоу и музыкальных фестивалей, что приносит клубу до 20 миллионов евро в год.
Если "Атлетико" откажется, его место среди испанских стадионов может занять новый стадион "Месталья" в Валенсии.
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