Домашняя арена Атлетико может не принять матчи ЧМ-2030 года. Что произошло?

Домашняя арена "Атлетико" - "Метрополитано", один из самых современных стадионов Испании, может не принять матчи чемпионата мира 2030 года. Клуб рассматривает возможность отказа от участия из-за финансовых убытков.

ФИФА требует, чтобы стадион был доступен за месяц до начала турнира, что исключает проведение концертов и других мероприятий. Для "Атлетико" это серьезная потеря, ведь стадион активно используется для различных шоу и музыкальных фестивалей, что приносит клубу до 20 миллионов евро в год.

Если "Атлетико" откажется, его место среди испанских стадионов может занять новый стадион "Месталья" в Валенсии.