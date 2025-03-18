Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона начала переговоры со своим голкипером о продолжении сотрудничества
Щенсный может остаться в команде еще на один сезон
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Барселоны" начало переговоры с вратарем Войцехом Щенсным о продлении его контракта. Об этом сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, стороны обсуждают возможность подписания нового соглашения на один год, с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.
Войцех в текущем сезоне сыграл 16 матчей, из которых 8 отыграл на ноль.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ВСУ отводят силы на одном из участков фронта Донецкой области, - Наев
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Защитник сборной Украины покинул расположение национальной команды
- Тьерри Анри рассказал о том, как Арсенал может обыграть Реал в четвертьфинале ЛЧ
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн