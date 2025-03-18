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Барселона начала переговоры со своим голкипером о продолжении сотрудничества

Испания

Щенсный может остаться в команде еще на один сезон

Барселона начала переговоры со своим голкипером о продолжении сотрудничества

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Барселоны" начало переговоры с вратарем Войцехом Щенсным о продлении его контракта. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, стороны обсуждают возможность подписания нового соглашения на один год, с возможностью продления сотрудничества еще на один сезон.

Войцех в текущем сезоне сыграл 16 матчей, из которых 8 отыграл на ноль.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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