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Ямаль: Барселона - это команда, которая наносит Реалу наибольший вред...

Испания

Игрок высказался о сопернике Барселоны

Ямаль: Барселона - это команда, которая наносит Реалу наибольший вред...

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями о противостоянии с мадридским "Реалом".

"Матчи против "Реала" всегда очень захватывающие. Мы - команда, которая наносит им наибольший вред, и наоборот, потому что они - великолепная команда", - сказал Ямаль.

Добавим, что "Барселона" сейчас лидирует в Ла Лиге, а "Реал" на втором месте. У обеих команд по 60 очков.

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Барселона Реал (Мадрид) Ламин Ямаль
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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