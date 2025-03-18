Ямаль: Барселона - это команда, которая наносит Реалу наибольший вред...

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился своими мыслями о противостоянии с мадридским "Реалом".

"Матчи против "Реала" всегда очень захватывающие. Мы - команда, которая наносит им наибольший вред, и наоборот, потому что они - великолепная команда", - сказал Ямаль.

Добавим, что "Барселона" сейчас лидирует в Ла Лиге, а "Реал" на втором месте. У обеих команд по 60 очков.