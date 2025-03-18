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Агент Щенсного высказался о будущем своего клиента в Барселоне

Испания

Войцех счастлив в Барсе

Агент Щенсного высказался о будущем своего клиента в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный близок к продлению контракта с каталонским клубом. Агент польского голкипера Барнетт заявил, что переговоры с испанской командой проходят успешно и стороны легко достигнут соглашения.

"Мой клиент счастлив в "Барсе", а "Барса" счастлива с ним, так что все просто. Мы легко достигнем договоренности с клубом о продолжении сотрудничества", - сказал агент Щенсного.

Напомним, что у Войцеха контракт с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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