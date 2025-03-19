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Барселона открыта к продаже своего перспективного воспитанника

Испания

В январе футболист отклонил четыре предложения от других клубов

Барселона открыта к продаже своего перспективного воспитанника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" готова продать одного из своих самых талантливых воспитанников.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что план каталонского гранда по Ансу Фати остается таким же, как и в январе. Руководство "сине-гранатовых" пытается продать игрока.

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Известно, что зимой 22-летний испанец отклонил более, чем четыре предложения от других клубов. Он хочет остаться в команде, это его окончательное решение. Тем не менее, "Барса" открыта к его продаже. В том случае, если они отпустят своего воспитанника, к клубу должен присоединиться новый вингер.

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В этом сезоне Ансу Фати принял участие в 8 матчах за "Барселону" во всех турнирах, проведя на футбольном поле суммарно лишь 187 минут. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

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Барселона Ансу Фати
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
19.03.2025 в 11:57
І тут не доопрацювання тренерського штабу! Без достатньої ігрової практики Фаті не може досягти свого максимуму, а не готового футболіста важко використати... Замкнене коло! До того дехто з нападників із-за "важких ніг" далекій від своєї найкращої форми! А попереду найважливіший та найважчий відрізок сезону! Так можливо я помиляюся, бо не все бачу! Проте Флік де розумна ротація ДЕ?
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
19.03.2025 в 11:57
І тут не доопрацювання тренерського штабу! Без достатньої ігрової практики Фаті не може досягти свого максимуму, а не готового футболіста важко використати... Замкнене коло! До того дехто з нападників із-за "важких ніг" далекій від своєї найкращої форми! А попереду найважливіший та найважчий відрізок сезону! Так можливо я помиляюся, бо не все бачу! Проте Флік де розумна ротація ДЕ?
Ответить
0
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