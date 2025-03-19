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Барселона открыта к продаже своего перспективного воспитанника
В январе футболист отклонил четыре предложения от других клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" готова продать одного из своих самых талантливых воспитанников.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что план каталонского гранда по Ансу Фати остается таким же, как и в январе. Руководство "сине-гранатовых" пытается продать игрока.
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Известно, что зимой 22-летний испанец отклонил более, чем четыре предложения от других клубов. Он хочет остаться в команде, это его окончательное решение. Тем не менее, "Барса" открыта к его продаже. В том случае, если они отпустят своего воспитанника, к клубу должен присоединиться новый вингер.
В этом сезоне Ансу Фати принял участие в 8 матчах за "Барселону" во всех турнирах, проведя на футбольном поле суммарно лишь 187 минут. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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