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Прошлым летом Барселона могла подписать нападающего, который сейчас сияет в ПСЖ

Испания

Он был близок к тому, чтобы оказаться в каталонском гранде

Прошлым летом Барселона могла подписать нападающего, который сейчас сияет в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Прошлым летом "Барселона" могла подписать нападающего, который в этом сезоне сияет в "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает издание Diario SPORT, из-за того, что летом прошлого года "сине-гранатовые" не смогли оформить трансфер Нико Уильямса, спортивный директор клуба Деку хотел подписать Дезире Дуэ, который тогда играл за "Ренн". Вариант с его переходом был серьезно рассмотрен руководством, но им так и не удалось его реализовать.

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Известно, что ограничения со стороны правил ФФП помешали планам "Барсы". В итоге, 22-летний испанец остался в "Атлетике", а 19-летний француз перешел в "ПСЖ" за 50 миллионов евро.

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В этом сезоне Дезире Дуэ забил 7 голов и отдал 11 ассистов в составе парижан во всех турнирах, а Нико Уильямс отметился 9 голами и 7 результативными передачами в этом сезоне на клубном уровне.

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Барселона Пари Сен-Жермен Дезире Дуэ
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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