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Прошлым летом Барселона могла подписать нападающего, который сейчас сияет в ПСЖ
Он был близок к тому, чтобы оказаться в каталонском гранде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлым летом "Барселона" могла подписать нападающего, который в этом сезоне сияет в "Пари Сен-Жермен".
Как сообщает издание Diario SPORT, из-за того, что летом прошлого года "сине-гранатовые" не смогли оформить трансфер Нико Уильямса, спортивный директор клуба Деку хотел подписать Дезире Дуэ, который тогда играл за "Ренн". Вариант с его переходом был серьезно рассмотрен руководством, но им так и не удалось его реализовать.
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Известно, что ограничения со стороны правил ФФП помешали планам "Барсы". В итоге, 22-летний испанец остался в "Атлетике", а 19-летний француз перешел в "ПСЖ" за 50 миллионов евро.
В этом сезоне Дезире Дуэ забил 7 голов и отдал 11 ассистов в составе парижан во всех турнирах, а Нико Уильямс отметился 9 голами и 7 результативными передачами в этом сезоне на клубном уровне.
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