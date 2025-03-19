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Альваро Мората: Если бы я мог повернуть время вспять, то не принял бы решение уйти из Атлетико
Не понимал, что Симеоне также его ценил
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Галатасарая" и сборной Испании Альваро Мората откровенно признает, что ошибся, покинув "Атлетико" прошлым летом.
"Летом мне стоило бы лучше обдумать ситуацию. Сейчас уже нет смысла об этом говорить, но тогда я должен был серьезно взвесить, стоит ли уходить из "Атлетико". Когда в определенных аспектах жизни тебе плохо, принимаешь неправильные решения.
Во время Евро-2024 эта ситуация постоянно крутилась у меня в голове. Тренер "Милана" – тогда еще Фонсека – звонил мне каждый день, а мне тогда очень хотелось чувствовать, что меня ценят. Но если сейчас оглянуться назад, то вижу, что и Симеоне меня тоже ценил и хотел, чтобы я остался", – рассказывает форвард.
Ближайшее окружение также предупреждало его о возможной ошибке, но Мората все же решил перебраться в Италию. Впрочем, уже через шесть месяцев он снова сменил клуб и перебрался в турецкую Суперлигу.
"Кто-то говорил мне, что я ошибаюсь? Первым – мой отец. Также это говорил мой агент Хуанма Лопес. Многие думают, что агенты лишь хотят заработать на трансферах, но... В тот момент я не смог увидеть, что тренер также меня ценил и хотел, чтобы я остался.
Правда в том, что когда в прошлом году мне было очень трудно, я открыл для себя более чувствительную сторону Симеоне. Как человек он меня сильно удивил, потому что он помог мне в очень личном деле. Это не было связано с футболом, тактикой или тем, сколько игр я играл. Я был приятно удивлен его человечностью", – рассказал Мората.
Добавим, что в целом Мората сыграл на "Атлетико" 154 матча, забив 58 голов и отдав 14 ассистов.
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