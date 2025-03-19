Реал почти договорился о продлении контракта с основным защитником команды

Мадридский "Реал" практически договорился о продлении контракта с основным защитником команды.

Согласно информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, соглашение между Раулем Асенсио и руководством "сливочных" о продлении сотрудничества почти завершено. Вскоре "Реал" объявит о подписании нового долгосрочного контракта с 21-летним испанцем. Окончательные детали будут согласованы уже на следующей неделе.

Также в сообщении говорится о том, что единственной целью Асенсио было и остается желание добиться успеха в "Реале".

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В этом сезоне Рауль Асенсио принял участие в 29 матчах за основную команду "Реала" во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 миллионов евро.