Барселона рискует отпустить бесплатно ряд воспитанников Ла Масии

Как сообщает издание Diario Sport, в ближайшие недели и до конца сезона "Барселону" ждет напряженная работа в офисах. Особенно это касается руководителей молодежных команд Тони Эрнандеса и Хосе Рамона Алексанко.

Как обычно бывает в конце каждого сезона, накапливаются случаи игроков, которые завершают свою юношескую карьеру и могут покинуть клуб, если не будет обновления их контрактов до 30 июня.

"Барселона" прилагает все усилия для их прогресса, имея целью подготовить таланты для первой команды, а также получить финансовую выгоду от потенциальных трансферов. Как и каждый год, клуб определяет перспективных игроков, которых стоит удержать. В этой группе сейчас находятся Арнау Прадас, Ким Жуньент, Жофре Торрентс, Уго Альба, Ян Вирхили и Брайан Фариньяс.

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Большинство игроков имеют контракты, которые завершаются 30 июня. "Барса" пока сделала очень мало шагов в плане их продления. Дополнительным осложнением является критическая ситуация "Барсы Атлетик", которая сейчас находится на грани вылета в Segunda RFEF.

Планирование будущего резервной команды будет очень разным в зависимости от того, в каком дивизионе она будет играть в следующем сезоне. Именно поэтому клуб откладывает некоторые решения по контрактам, что, в свою очередь, создает риск потери талантливых футболистов, которые уже привлекли внимание других клубов благодаря своему высокому уровню игры.