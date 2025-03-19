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Мадридский Реал проявляет интерес к звездному воспитаннику академии Арсенала
"Арсенал" рассматривает его как часть своих долгосрочных планов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как передает издание TEAMtalk, "Реал" проявляет интерес к игроку "Арсенала" Итану Нванери.
17-летний англичанин стал одним из лучших молодых футболистов в Премьер-лиге и уже является важным игроком команды Микеля Артеты. Из-за травмы Букайо Сака тренер "канониров" использовал вингера преимущественно на правом фланге атаки. Юный вингер – очередной яркий выпускник академии клуба, и болельщики "Арсенала" уже успели его полюбить.
Однако мадридский гранд внимательно следит за прогрессом англичанина и рассматривает его как потенциальное усиление. Также интерес к Нванери проявляют "Милан" и "ПСЖ". Впрочем, "канониры" считают вингера "неприкосновенным" и не собираются с ним расставаться, ведь Нванери является ключевым элементом в их будущем.
Добавим, что в этом сезоне на счету Нванери 8 голов и 1 ассист в 29 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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