Мадридский Реал проявляет интерес к звездному воспитаннику академии Арсенала

Как передает издание TEAMtalk, "Реал" проявляет интерес к игроку "Арсенала" Итану Нванери.

17-летний англичанин стал одним из лучших молодых футболистов в Премьер-лиге и уже является важным игроком команды Микеля Артеты. Из-за травмы Букайо Сака тренер "канониров" использовал вингера преимущественно на правом фланге атаки. Юный вингер – очередной яркий выпускник академии клуба, и болельщики "Арсенала" уже успели его полюбить.

Однако мадридский гранд внимательно следит за прогрессом англичанина и рассматривает его как потенциальное усиление. Также интерес к Нванери проявляют "Милан" и "ПСЖ". Впрочем, "канониры" считают вингера "неприкосновенным" и не собираются с ним расставаться, ведь Нванери является ключевым элементом в их будущем.

Добавим, что в этом сезоне на счету Нванери 8 голов и 1 ассист в 29 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.