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Барселона надеется, что Наполи снизит цену на Виктора Осимхена

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Барселона надеется, что Наполи снизит цену на Виктора Осимхена

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несколько европейских клубов, в частности "Барселона", проявляют интерес к Виктору Осимхену. Каталонцы надеются приобрести форварда дешевле, чем 75 миллионов евро, которые прописаны в его клаусуле.

Нигерийский нападающий сейчас выступает в аренде за "Галатасарай", а его контракт с "Наполи" действует до июня 2026 года, хотя итальянский клуб имеет опцию продления еще на год. Несмотря на это, каталонцы надеются, что летом "Наполи" рассмотрит предложения ниже 75 миллионов евро, ведь Осимхен входит в список их потенциальных трансферов.

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Роберт Левандовский забил 35 голов в этом сезоне, что является его лучшим показателем в "Барселоне", но клуб уже ищет ему долгосрочную замену. Кроме Осимхена, "Барса" также следит за Александером Исаком, Виктором Дьокерешем, Джонатаном Дэвидом и Душаном Влаховичем.

Добавим, что в этом сезоне на счету Осимхена 26 голов и 5 ассистов в 30 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Алексей Полищук
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