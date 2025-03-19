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Тренер Реала - о футболисте Комо: Он очень хороший игрок

Испания

Анчелотти высказался о Нико Пасе

Тренер Реала - о футболисте Комо: Он очень хороший игрок

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о молодом аргентинском полузащитнике Нико Пасе, который сейчас выступает за "Комо".

"Нико Пас - наш игрок, мы постоянно следим за его прогрессом в Италии... Мы примем решение о его будущем в конце сезона.

Он отлично справляется в Комо, но у нас не было никаких сомнений. Он очень хороший игрок".

Нико летом 2024 года покинул "РМ Кастилья" и присоединился к "Комо" за 6 млн евро.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Комо (Италия) Нико Пас
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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