Тренер Реала - о футболисте Комо: Он очень хороший игрок

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о молодом аргентинском полузащитнике Нико Пасе, который сейчас выступает за "Комо".

"Нико Пас - наш игрок, мы постоянно следим за его прогрессом в Италии... Мы примем решение о его будущем в конце сезона.

Он отлично справляется в Комо, но у нас не было никаких сомнений. Он очень хороший игрок".