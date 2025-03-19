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Тренер Реала - о футболисте Комо: Он очень хороший игрок
Анчелотти высказался о Нико Пасе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о молодом аргентинском полузащитнике Нико Пасе, который сейчас выступает за "Комо".
"Нико Пас - наш игрок, мы постоянно следим за его прогрессом в Италии... Мы примем решение о его будущем в конце сезона.
Он отлично справляется в Комо, но у нас не было никаких сомнений. Он очень хороший игрок".
Нико летом 2024 года покинул "РМ Кастилья" и присоединился к "Комо" за 6 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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