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Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока марта
Без единого представителя Барселоны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В марте состоится еще один тур Ла Лиги, но лига уже объявила список номинантов на звание "Игрок месяца" по итогам мартовских матчей.
Среди номинантов:
- Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид");
- Иско ("Бетис");
- Маркос Алонсо ("Сельта");
- Умар Садик ("Валенсия");
- Педро Диас ("Райо Вальекано").
???? ¡Estos son los nominados al ???????????????????????????? ???????????? ???????????? de marzo en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) March 19, 2025
???? @KMbappe
???? @isco_alarcon
???? @marcosalonso03
???? Sadiq Umar
???? Pedro Díaz#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA
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Источник:LaLiga
Опубликовал: Екатерина Власова
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