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Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока марта

Испания

Без единого представителя Барселоны

Ла Лига объявила номинантов на звание лучшего игрока марта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В марте состоится еще один тур Ла Лиги, но лига уже объявила список номинантов на звание "Игрок месяца" по итогам мартовских матчей.

Среди номинантов:

  • Килиан Мбаппе ("Реал Мадрид");
  • Иско ("Бетис");
  • Маркос Алонсо ("Сельта");
  • Умар Садик ("Валенсия");
  • Педро Диас ("Райо Вальекано").
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Источник:
LaLiga
Опубликовал: Екатерина Власова
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