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Атлетико стремится подписать полузащитника Барселоны

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Испанец остается в центре внимания Диего Симеоне

Атлетико стремится подписать полузащитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Атлетико Мадрид" четко определил, что одной из главных задач на следующий сезон является усиление центра поля, и имя Фермина Лопеса выделено красным в списке приоритетов клуба. Диего Симеоне видит в нем идеального игрока для своей тактической модели.

В "Барселоне" Фермин получал шансы, но жесткая конкуренция в центре поля усложнила его закрепление в основном составе, что ставит под сомнение его перспективы в каталонском клубе. Несмотря на желание остаться, он понимает, что для развития ему нужна стабильная игровая практика, которую "Атлетико" готов ему предоставить.

В Мадриде планируют воспользоваться любыми признаками недовольства игрока, чтобы сделать заманчивое предложение. Однако ключевой вопрос – позиция "Барселоны". Руководство клуба не хочет продавать Фермина, поскольку видит в нем важный актив на будущее. Однако финансовые трудности могут заставить каталонцев пересмотреть свои планы, если поступит выгодное предложение.

Добавим, что в этом сезоне на счету 21-летнего испанца 5 голов и 5 ассистов в 29 матчах за "Барсу" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Барселона Фермин Лопес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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