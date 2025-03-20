Атлетико стремится подписать полузащитника Барселоны

"Атлетико Мадрид" четко определил, что одной из главных задач на следующий сезон является усиление центра поля, и имя Фермина Лопеса выделено красным в списке приоритетов клуба. Диего Симеоне видит в нем идеального игрока для своей тактической модели.

В "Барселоне" Фермин получал шансы, но жесткая конкуренция в центре поля усложнила его закрепление в основном составе, что ставит под сомнение его перспективы в каталонском клубе. Несмотря на желание остаться, он понимает, что для развития ему нужна стабильная игровая практика, которую "Атлетико" готов ему предоставить.

В Мадриде планируют воспользоваться любыми признаками недовольства игрока, чтобы сделать заманчивое предложение. Однако ключевой вопрос – позиция "Барселоны". Руководство клуба не хочет продавать Фермина, поскольку видит в нем важный актив на будущее. Однако финансовые трудности могут заставить каталонцев пересмотреть свои планы, если поступит выгодное предложение.

Добавим, что в этом сезоне на счету 21-летнего испанца 5 голов и 5 ассистов в 29 матчах за "Барсу" во всех турнирах.