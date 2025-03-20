  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Реала рассказал о своих планах на будущее
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Реала рассказал о своих планах на будущее

Испания

Назвал главную цель

Защитник Реала рассказал о своих планах на будущее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио рассказал о своих планах на будущее.

Где я вижу себя через 10 лет? В Мадриде и национальной сборной Испании. Я хочу продлить контракт с "Реалом" и остаться здесь надолго. Я мечтаю о победе в Лиге чемпионов вместе с "Реалом", — сказал испанец в интервью для El Chiringuito TV.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в этом сезоне 22-летний Рауль Асенсио закрепился в основной команде Карло Анчелотти, приняв участие в 29 матчах за «Реал» во всех турнирах и отдав две результативные передачи.

Читайте такжеРеал почти договорился о продлении контракта с основным защитником команды
По теме
yellow-arrow
Атлетико стремится подписать полузащитника Барселоны
yellow-arrow
Фернандо Торресу – 41 год: что вы знаете об экс-игроке Ливерпуля и сборной Испании? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Тренер Реала - о футболисте Комо: Он очень хороший игрок
Реал (Мадрид) Рауль Асенсио
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости