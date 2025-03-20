Защитник Реала рассказал о своих планах на будущее

Центральный защитник мадридского "Реала" Рауль Асенсио рассказал о своих планах на будущее.

Где я вижу себя через 10 лет? В Мадриде и национальной сборной Испании. Я хочу продлить контракт с "Реалом" и остаться здесь надолго. Я мечтаю о победе в Лиге чемпионов вместе с "Реалом", — сказал испанец в интервью для El Chiringuito TV.

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Напомним, что в этом сезоне 22-летний Рауль Асенсио закрепился в основной команде Карло Анчелотти, приняв участие в 29 матчах за «Реал» во всех турнирах и отдав две результативные передачи.