Звезда Челси признался, что ему нравится смотреть матчи Барселоны

Защитник "Челси" Марк Кукурелья, который является воспитанником академии "Барселоны", высоко оценил игру команды Ханси Флика в этом сезоне. Он признался, что внимательно следит за своим бывшим клубом.

"Мне нравится смотреть "Барселону". Особенно сейчас, в этом году. Это очень весело. Происходит много интересного, они играют очень атакующе. Я не смотрю все матчи, но время от времени включаю их по телевизору", – сказал Кукурелья.

В то же время защитник не думает о возвращении в "Барсу".

"Честно говоря, я об этом сейчас не думаю. Мне хорошо там, где я есть, я наслаждаюсь моментом. Кажется, моя семья даже больше довольна жизнью в Лондоне, чем я. Это отличный город для жизни, и нам здесь комфортно. Единственное, что немного напрягает – это погода. Но как опыт на несколько лет – это отличный вариант. Не знаю, остался бы здесь навсегда, но еще несколько лет – почему нет?", – сказал Кукурелья.

Добавим, что за основную команду "Барселоны" Кукурелья сыграл лишь в одном официальном матче.