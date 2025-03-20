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Атлетик внимательно следит за одноклубником Виктора Цыганкова

Испания

Укрепляют центр поля

Атлетик внимательно следит за одноклубником Виктора Цыганкова

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетик Бильбао" использует паузу в чемпионате, чтобы немного отвлечься от Ла Лиги и Лиги Европы. Во время этой паузы "Атлетик" продолжит строить состав на следующий сезон. Клуб уже обеспечил стабильность в центре поля благодаря продлению контрактов Хаурегисара и Галарреты.

Но они не останавливаются на этом и рассматривают варианты усиления состава, особенно если в следующем сезоне команда будет выступать в Лиге чемпионов.

В поле зрения остается Иван Мартин. Полузащитник "Жироны" уже был в их списке интересов прошлым летом, но решил продлить контракт с каталонцами. Однако в соглашении прописана клаусула в примерно 20 миллионов евро, но если команда Цыганкова не финиширует в еврокубковой зоне, клуб может существенно снизить цену на игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету 26-летнего Мартина 1 гол и 1 ассист в 32 матчах за "Жирону" во всех турнирах.

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Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
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