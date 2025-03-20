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Пять игроков, которых Реал рассматривает на позицию центрального защитника

Испания

Талант "Борнмута" возглавляет список

Пять игроков, которых Реал рассматривает на позицию центрального защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание MARCA, "Реал" рассматривает вариант усиления позиции центрального защитника на сезон 2025/26 или, по крайней мере, внимательно изучает рынок в поисках нужного кандидата. Появление и уверенная игра Рауля Асенсио, а также наличие других талантливых воспитанников клуба, позволяют "Реалу" не спешить.

Однако спортивный департамент "Реала" продолжает работать над долгосрочными инвестициями, изучая ситуацию на рынке. Сейчас Дин Гейсен из "Борнмута" является главным фаворитом, а возможность его подписания выглядит наиболее реальной.

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"Реал" также следит за Йоррелом Хато. 19-летний универсальный защитник "Аякса" может действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. Среди других вариантов – Уильям Салиба, Ибраима Конате и Кастелло Лукеба, но их трансферы могут стоить более 70 миллионов евро, что на данный момент считается слишком высокой ценой для усиления центра обороны.

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Источник:
MARCA
Опубликовал: Алексей Полищук
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