Один из клубов MLS проявляет интерес к экс-игроку Милана и Ливерпуля

Один из клубов MLS проявляет заинтересованность в подписании экс-игрока "Милана" и "Ливерпуля".

Согласно информации от журналиста Хосе Мануэля Родригеса из издания Relevo, канадский клуб "Торонто" начал процесс переговоров с 31-летним Сусо, который сейчас играет за "Севилью". Он не входит в планы нынешнего главного тренера андалусийской команды Хавьера Гарсии Пименты, а его действующий контракт с клубом подходит к концу по завершении сезона.

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На данный момент "Торонто" занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав лишь одно очко в первых четырех турах нового сезона в МЛС.

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Добавим, что в этом сезоне Сусо выходил на поле лишь в 10 матчах за "Севилью" во всех турнирах, проведя суммарно на футбольном поле всего 241 минуту.