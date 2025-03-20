Федерация футбола Испании вынесла решение о переносе матча Барселоны и Осасуны

Федерация футбола Испании (RFEF) вынесла решение о переносе матча "Барселоны" и "Осасуны".

Апелляция клубов была отклонена и матч состоится в прежде назначенную дату – 27 марта. У "Осасуны" на следующий день запланирован выездной матч с "Атлетиком", но вероятнее всего его поставят на позднюю дату.

В "Барселоне" под вопросом южноамериканские игроки Рональд Араухо и Рафинья, которые сыграют свои международные матчи в ночь с 25 на 26 марта.

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Напомним, что матч между "Барселоной" и "Осасуной" перенесли из-за смерти клубного врача "сине-гранатовых".