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Барселона снова откладывает возвращение на Камп Ноу: команда не вернется на свою арену в сезоне 2024/25

Испания

Уже в четвертый раз клуб откладывает возвращение

Барселона снова откладывает возвращение на Камп Ноу: команда не вернется на свою арену в сезоне 2024/25

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Болельщики "Барселоны" вынуждены будут еще подождать возвращения команды на легендарный "Камп Ноу".

Как пишет издание The Athletic, это стало известно из электронных писем, которые клуб разослал владельцам абонементов. В них сообщалось, что членский билет на "Олимпийский стадион" продлены до завершения текущей кампании.

Это уже четвертый раз с октября 2024 года, когда "Барселона" переносит возвращение на "Камп Ноу". Изначально президент клуба Жоан Лапорта обещал, что реконструкция завершится до 29 ноября 2024 года.

Причиной задержки является масштабная реконструкция "Камп Ноу", которая началась в июне 2023 года. Планируется увеличение вместимости стадиона до 105 000 мест, что сделает его крупнейшим в Европе.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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